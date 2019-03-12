Küçük Hasan'ın duygulandıran bayrak sevgisine Kaymakam'dan ödül

-Batuhan Karaosmanoğlunun bayrağı düşürmesi ve öpmesi

-Emet Kaymakamı Hasan Çiçek konuşması

-Kaymakam bayrak takdimi



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya’nın Emet ilçesinde yere düşürdüğü bayrağı alarak 3 defa öpüp alnına koyan Gazi Emet İlkokulu öğrencisi Batuhan Karaosmanoğlu'nun bu duygulandıran hareketi, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek tarafından bayrakla ödüllendirildi. Gazi Emet İlkokulu öğrencisi Batuhan Karaosmanoğlu'nun Türkiye geneli 9 ilden 10 okulun projesi olan İstiklal Marşı çekimlerinde yere düşürdüğü bayrağı alarak 3 defa öpüp alnına koyduğu görüntüler izleyenleri duygulandırmıştı. 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programında Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, izleyen herkesi duygulandıran hareketi yapan öğrenci ve ailesini tebrik etti. Gazi Emet İlkokulu öğrencisi Batuhan Karaosmanoğlu’na bayrak hediye etti. Öğrencinin bayrak hassasiyetinin şahsımı geçmişe götürürken, gelecek adına da umutlandığını belirten Kaymakam Çiçek, “İlkokulda öğretmenimiz bayrak törenlerinde bayrağı göndere çekme ve indirme görevini bana verirdi. Bazen arkadaşlarımla bazen kendim, her bayrak töreninde görevimi yapardım. Bayrak tesliminde de Batuhan’ın yaptığı gibi bayrağımızı öpüp alnımıza koyarak teslim ederdik. Gelecek adına da umutlarımızı artırdı. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘ Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır'. Batuhan gibi binlerce öğrencimiz, gencimiz sayesinde Türkiye Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalacağına dair umutlarımız güçlenmiştir. Batuhan'a bu vatan bayrak sevgisini aşılayan başta annesi, babası, dedesi, arkadaşları ve öğretmenlerine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Ben şimdi Batuhan'a bayrağımızı yıllar öncesinden beri yaptığımız üzere saygıyla teslim ediyorum“ dedi.

Program sonunda okulların hazırladığı etkinliklerin sunulduğu anma programında İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

