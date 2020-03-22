Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
'Küçük esnaf'tan 'evde kal' çağrısına destek - DÜZCE

'Küçük esnaf'tan 'evde kal' çağrısına destek - DÜZCE

"Küçük esnaf"tan "evde kal" çağrısına destek - DÜZCE - Market işletmecisi Remzi Sivil röportaj - Detaylar"Küçük esnaf"tan "evde kal" çağrısına destekDÜZCE (AA) - Düzce 'de bir market sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısı doğrultusunda telefonla aldığı siparişleri evlerinden çıkmayan vatandaşlara teslim ediyor.Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde başlatılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına bir destek de Gölyaka ilçesinde market işleten Remzi Sivil'den geldi.Sivil, çağrıya uyarak dışarıya çıkmayan müşterilerin telefonla sipariş ettikleri ürünleri bisiklet, motosiklet ve aracıyla evlere servis ediyor. - "Vatandaşlarımız evde kalsın biz onların ihtiyaçlarını götürürüz"Remzi Sivil, yaptığı açıklamada, vatandaşların evden çıkmaması için bu şekilde hizmet vererek çağrıya destek olmak istediğini belirten Sivil, "Cumhurbaşkanımızı dinliyoruz, evde kalıyoruz. Evde kal Türkiye." dedi.
Vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu dile getiren Sivil, "Bu konu ciddiye alınması gerekiyor. Esnaf olarak etkilendik fakat vatandaşlarımızın sağlığı çok önemli. Müşterilerimiz evlerine ne isterlerse götürüyoruz ve ücret de talep etmiyorum. Vatandaşlarımız evde kalsın ve biraz daha dikkatli, duyarlı olsun istiyoruz. Vatandaşlarımız evde kalsın biz onların ihtiyaçlarını götürürüz." diye konuştu.

Koronavirüs Market Bisiklet 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Tuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş KayıpTuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş Kayıp
İstanbulun Meydanları Boş Kaldıİstanbulun Meydanları Boş Kaldı
Umre Yolcuları Karantina Yurtlarına GötürülüyorUmre Yolcuları Karantina Yurtlarına Götürülüyor
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı