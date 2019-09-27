Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
- Küçük Emine, Uygun İlik Bulunamazsa Ölecek

- Küçük Emine, Uygun İlik Bulunamazsa Ölecek

Emine’den genel görüntüler.

( BERLİN ) - Küçük Emine, uygun ilik bulunamazsa ölecek BERLİN

Hastane Öğretmenler Öğretmen Başkent Kan Zehirlenmesi 


- Berlin’de yaşayan küçük Emine uygun ilik bulunamazsa hayatını kaybedecek. Almanya’nın başkenti Berlin’de, kan zehirlenmesi hastası Emine, uygun ilik bulunmazsa hayatını kaybedecek. Berlin’de gittiği okulda veliler ve öğretmenler tarafından uygun ilik bulunması için kampanya başlatıldı. 7 yaşındaki Emine, Berlin’de bir ilkokula gidiyor. Küçük Emine, septik granülomatizis denilen vücudun herhangi bir organında enfeksiyon yapan mikropların kana karışmasıyla ortaya çıkan, kan zehirlenmesi hastası. Hayvanları çok seven Emine, buna karşın hayvanlara yaklaşamıyor. Çünkü en ufak bir enfeksiyon, Emine’nin yaşamına neden olabilir. Küçük kız, sürekli ilaç kullanırken okula gitmesi bile hayati tehlike arz ediyor. Emine'nin kurtarılması için uygun ilik gerekiyor. Babası Abdullah ve annesi Ayşe Ekinci, kızlarına ilik bulmak için Türkiye’ye giderek, tüm akrabalarını ilik testi için hastaneye götürdü. Ancak, uygun ilik onlarda da bulunamadı. Berlin’deki okulundan veliler birliği, Emine’yi kurtarmak için bir doku tipleme kampanyası başlattı. Veli temsilcisi, Emine’nin mutlaka kurtarılması gerektiğini söyledi.

Başlatılan kampanyaya başta öğretmenleri olmak üzere, herkes destek veriyor Baba Abdullah Ekinci, diğer kızlarını iki yaşında kaybettikten sonra, Emine’yi de muayene ettirdiklerini ve onda da aynı hastalığın çıktığını belirterek kızlarının kurtulması için herkesten destek istedi.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı