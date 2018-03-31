Küçük dilenciyi tramvaydan aşağı ittiler

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Olayda küçük kızın parmağı incindi İSTANBUL



- İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvaya asılan 12 yaşındaki dilenci bir kız çocuğu, diğer dilenciler tarafından aşağı itildi. Küçük kızın olayda sadece parmağı incinirken, yaşadığı korku kameralara yansıdı. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen olay, yürekleri ağızlara getirdi. Edinilen bilgiye göre, dilendiği öğrenilen Ayşe T. isimli 12 yaşındaki bir kız çocuğu, ablasıyla birlikte İstiklal Caddesi’nde seyir halindeki nostaljik tramvaya asıldı. Küçük kız tramvaya asıldığı sırada, diğer dilenciler tarafından aşağı itildi. Küçük kızın yaşanan olayda sadece parmağı incinirken, olayı gören vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük kıza ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından küçük kızın önemli bir şeyi olmadığı anlaşılınca ekipler olay yerinden ayrıldı. Küçük kızın yaşadığı korku ise kameralara yansıdı.

