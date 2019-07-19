Küçük çocuklar araçların arasına dalıp su satmaya çalışıyor

-ellerinde su şişesi olan çocukların araç sürücülerine su satmaya çalışması

-hareket eden araçların arasındaki çocuklar

-trafik akışı

-genel ve detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, trafik ışıklarında duran araçların arasına girerek su satmaya çalışıyor. Kameralara yansıyan görüntülerde araçların arasına dalan çocuklar, ezilme tehlikesi yaşıyor. Şanlıurfa’nın en işlek caddelerinden biri olan SKK kavşağında bekleyen küçük yaştaki çocuklar, ışıklarda duran araçların sürücülerine su satmaya çalışıyor. Aralar kırmızı ışıkta durunca arasına dallan çocuklar, büyük bir tehlike yaşıyor. Araçlar hareket ettiğinde bile su satmaya çalışan çocuklar, bütün araçlar gittikten sonra yolun kenarına çekilip bekliyor. Kırmızı ışık yeniden yandığında tekrar araçların arasına dalan çocuklar, sabah erken saatte başladıkları bu tehlikeyi işi akşama kadar devam ettiriyor. Küçük çocuklar polis ve zabıta ekipleri geldiğinde ise kaçarak saklanıyor.

