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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Küçük çocuk Mursi için hıçkıra hıçkıra ağladı

Küçük çocuk Mursi için hıçkıra hıçkıra ağladı

Basın açıklamasından görüntüler

Gıyabi Cenaze Namazı Cenaze Namazı Alabalık Basın Açıklaması Mahkeme Salonu 

-Çocuğun ağlaması ve konuşması
-Duruma tepki gösteren vatandaş ve ardından sinir krizi
-Basın açıklamasından görüntü
-Kalabalıktan görüntü
-Saladan görüntü
-Gıyabi cenaze namazından görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) - Mursi’nin ölümüne dayanamayan adam kendini yere vurup sinir krizi geçirdi ADIYAMAN

- Askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için düzenlenen gıyabi cenaze namazında küçük bir çocuk hıçkıra hıçkıra ağlarken, bir vatandaş ise sinir krizi geçirip kendini yere attı. Mısır'da Temmuz 2013’te dönemin Savunma Bakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından yapılan darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve ardından tutuklanarak cezaevine atılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti. Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Demokrasi Parkı'nda Mursi için basın açıklaması ve gıyabi cenaze namazı kılındı. Birçok STK temsilcisi, dernek başkanları ve onlarca kişinin katıldığı basın açıklaması esnasında Muhammed Tercan isimli çocuk, Muhammed Mursi’nin ölümünden dolayı hıçkıra hıçkıra ağladı. Gözyaşlarını tutamayan çocuk, “Abi yazık değil mi ya kaç kişi daha ölecek daha abi” dedi.
Muhammed Mursi’nin ölümüne sebep olanlara tepki gösteren Haşim Balta isimli vatandaş ise sinir krizi geçirerek kendisini defalarca yere vurdu. Balta, STK temsilcileri tarafından sakinleştirilerek yerden kaldırıldı. Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci tarafından okunan basın açıklamasında duruma tepki gösterildi. Okunan basın açıklamasının ardından sala okunarak gıyabi cenaze namazı kılınıp Mursi için dualar edildi.
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