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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Küçük çocuk kaza sonrası elindeki oyuncağı bir an olsun bırakmadı Haberi

Küçük çocuk kaza sonrası elindeki oyuncağı bir an olsun bırakmadı Haberi

Hastaneden detay

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Küçük Çocuk Yaralı Çocuk 

-Yaralı çocuğun hastaneye getirilmesi
-Çocuğun elinde oyuncağıyla ambulanstan indirilmesi

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te meydana gelen trafik kazasında bariyere çarpan otomobilin refüje çıkması sonucu yaralanan 4 yaşındaki çocuk elindeki oyuncağı bir an olsun bırakmadı. Edinilen bilgiye göre kaza, Cumayanı Köyü mevkiinde meydana geldi. Mustafa Kara yönetimindeki 37 PU 581 plakalı otomobil Eskipazar ilçesinden Karabük istikametine seyir halinde iken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yolun ortasında bulunan refüje çıktı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan 4 yaşındaki Sefa Kayra Kara yaralandı. Kaza sonrası korku yaşayan küçük çocuk bir an olsun elindeki oyuncağı bırakmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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