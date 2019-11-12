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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Küçük çocuğun vincin arkasına asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada

Küçük çocuğun vincin arkasına asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada

vincin ilerlemesi

Kamera Tehlikeli Yolculuk 

-çocuğun asılması

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da küçük bir çocuk, vincin arkasına asılı halde yolculuk yaptı. Bartın’da bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen görüntüler, yürekleri ağızlara getirdi. Okul çıkışı kaydedildiği anlaşılan görüntülerde, bir öğrenci yokuş yukarı çıkan bir vincin kasasına tutunarak yolculuk ettiği görülüyor. Uzun süre bu şekilde yolculuk yapan küçük çocuğun hayatını hiçe sayan hareketi izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.
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