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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Küçük çocuğun parmağına sıkışan metal parça CANKUR ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı Haberi

Küçük çocuğun parmağına sıkışan metal parça CANKUR ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı Haberi

Çocuğun parmağına ekiplerin müdahalesi

-Metal parçanın kesilmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da CANKUR ekipleri, küçük çocuğun parmağının sıkıştığı parçayı keserek kurtardı. Adana’da parmağına metal parça sıkışan erkek çocuğun yardımına CANKUR ekipleri koştu. Parmağına metal parça sıkışan Burhan Eren isimli çocuk Yeni Şehir Hastanesi’ne getirildi.
Hastaneye gelen itfaiye Arama Kurtarma (CANKUR) ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan metal parçayı keserek müdahale etti. Çocuk, parmağına pansuman yapılmasının ardından taburcu edildi.
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