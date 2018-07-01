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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Küçük çocuğun otomobilde kilitli kalarak öldüğü iddiası - ŞANLIURFA

Küçük çocuğun otomobilde kilitli kalarak öldüğü iddiası - ŞANLIURFA

- Otomobilde havasız kaldığı iddia edilen çocuk öldü - Hastane bahçesindeki jandarma aracı ve ambulans - Hastane acili ve bekleyenler - Jandarma ekibi, cenaze aracı ve morgdan görüntü - Morgda bekleyen küçük kızın yakınları - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde 2 yaşındaki kız çocuğu, kapıları kilitli otomobilde yakınları tarafından ölü bulunduŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde 2 yaşındaki kız çocuğu, kapıları kilitli otomobilde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Eskihan Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oynayan Güneş Bulut'u (2) göremeyen yakınları arama çalışması başlattı, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.Ailesi ve yakınları, arama çalışmaları sırasında kapıları kilitli otomobilde buldukları kız çocuğunu aracın camlarını kırarak dışarı çıkardı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.Siverek Devlet Hastanesi morguna konulan küçük kızın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Kız çocuğunun, park halindeki otomobile girdiği, aracın kapılarının otomatik kilitlenmesi sonucu mahsur kaldığı öne sürüldü.

Mahsur Kaldı Küçük Kız Cenaze Aracı Kız Çocuğu Sağlık Ekipleri 

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