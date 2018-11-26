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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Küçük çocuğa hafif ticari araç böyle çarptı

Küçük çocuğa hafif ticari araç böyle çarptı

Kazadan hemen sonrası küçük çocuk bilinci kapalı şekilde yerde yatıyor

Çarpma Anı İlk Müdahale Küçük Çocuk Güvenlik Kamerası Ticari Araç 

-Çocuğun başında toplanan kalabalık ve küçük çocuk yerde
-İş yerine ait güvenlik kamerası görüntüsü ve çocuğa çarpma anı

( OSMANİYE )- Osmaniye'de yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki çocuğa hafif ticari aracın çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yolun karşı tarafına koşarak geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Cengiztopel Mahallesi, Osmaniye yolu üzerinde kaldırımda yürüyen 10 yaşındaki Alparslan K. birden durarak yolun karşı tarafına koşarak geçmek istedi. O esnada yolda seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle arabanın önünden fırlayıp asfalt zemine düşen Alparslan K. yaralandı. Yaralı çocuğa ilk müdahaleyi çevrede bulunanlar yaptı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Alparslan K. Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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