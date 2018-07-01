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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Küçük çocuğa cinsel istismar iddiası - KAYSERİ

Küçük çocuğa cinsel istismar iddiası - KAYSERİ

- Develi Adliyesi önünde toplanan vatandaşlar - Kalabalıktan detay - Güvenlik güçlerinin içeriye girmeye çalışan bazı vatandaşları dışarıya çıkarması Kayseri 'de küçük çocuğa cinsel istismar iddiası - Develi ilçesinde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Develi ilçesinde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 42 yaşındaki H.D'nin Develi Devlet Hastanesinin arkasında bulunan bir binada, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu fark eden bir vatandaş, polis olan yakınına ihbarda bulundu.Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli H.D, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Küçük çocuk ise Develi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Öte yandan, adliye binası önünde toplanan küçük çocuğun yakınları ve ilçe sakinleri, şüpheliye tepki gösterdi.Adliyenin girişinde güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, içeri girmek isteyenlere izin vermedi.

Cinsel İstismar Çevik Kuvvet Güvenlik Önlemi Adliye Binası Polis Ekipleri 

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