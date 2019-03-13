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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Küçük börek ustası, aile geleneğini sürdürmek istiyor - NİS

Küçük börek ustası, aile geleneğini sürdürmek istiyor - NİS

- 9 yaşındaki börek ustası Novak Stevanovic'in açıklaması - Stevanovic'in börek yapma detayları - İrena Stevanovic'in açıklamasıKüçük börek ustası, aile geleneğini sürdürmek istiyor - Sırbistan'ın Niş şehrinde bulunan 70 yıllık aile fırınında börek yapan 9 yaşındaki Novak Stevanovic, bir yandan eğitimine devam ederken, bir yandan da aile geleneği olan bu işi sürdürmek istiyor - Ülkenin en genç börekçisi Stvanovic: - "İlk başlarda sadece izliyordum. Sonra ben de denemeye karar verdim. İlk böreğimi yaptığımda sadece 5 yaşındaydım" - "Börek yapmayı çok seviyorum. Aile geleneği olan bu işi sürdürmek istiyorum"NİS (AA) – SANJA JANACKOVİC - Sırbistan'ın güneyindeki Niş şehrinde bulunan 70 yıllık aile fırınında börek yapan 9 yaşındaki Novak Stevanovic, bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan aile geleneği bu işi sürdürmek istiyor.Küçük yaşına rağmen kolları sıvayıp börek ustalığına soyunan Stevanovic, daha oyun hamurlarıyla oynamayı bırakmadan börek hamuru açmaya başladı.
Nis şehri yakınlarında bulunan 70 yıllık fırında 5 yaşından beri börek yapan Stevanovic, aynı zamanda ülkenin en genç börek ustası olarak da biliniyor.AA muhabirine bu işe nasıl başladığını ve gelecek planlarını anlatan Stevanovic, dedesi Ljubisa'nın 1951 yılında bir değirmen açtığını, ancak annesi ile babasının bu değirmeni daha sonra fırına dönüştürdüğü ifade etti.
Şehre özgü "Niş böreği" yapılan bu fırında kendini bildiğinden beri bolca vakit geçirdiğini söyleyen Stevanovic, "Buraya gelir oyun amaçlı olarak börek açardım." dedi.
Zaman içinde annesi ile babasının nasıl börek yaptığını izlemeye başladığını kaydeden Stevanovic, "İlk başlarda sadece izliyordum. Sonra ben de denemeye karar verdim. İlk böreğimi yaptığımda sadece 5 yaşındaydım." ifadelerini kullandı. - Elinin hamuruyla okuluna gidiyorBörek yapmanın bazıları için zor olduğunu, ancak kendisinin çok fazla zorlanmadığını dile getiren Stevanovic, sabahları erkenden geldiği fırında yaptığı Niş böreğini adeta elinin hamuruyla gittiği okulda arkadaşlarıyla paylaştığını anlattı.Stevanovic, okul arkadaşlarının kendisine sık sık böreğin tarifini sorduğunu belirterek, "Önce yufkayı açacağımız zemini yağlıyoruz. Sonra hamuru üzerine koyup yufkayı açmaya başlıyoruz. Sonrasında havaya da atıyoruz. Yufkaların arasına peynir veya et koyuyoruz. Ardından pişiriyoruz." ifadelerini kullandı.Börek yapmayı çok sevdiğini dile getiren Stevanovic, "Aile geleneği olan bu işi sürdürmek istiyorum." dedi.
Novak'ın annesi İrena da oğlunun fırında olduğu gibi okulda da çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Novak'ın iki ağabeyi var. Onlar fırın işine hiçbir zaman ilgili olmadı. Novak'ın hem çalışıp hem okuyarak diğer çocuklara da örnek olması beni mutlu ediyor." şeklinde konuştu.
Bu arada, diğer Balkan ülkelerinden farklı olarak Niş Börekçiler Birliğinin geleneksel tarifine göre yapılan Niş böreğinin, şehre yerleşen bir İstanbullu fırıncı tarafından ilk kez 1498'de yapıldığı ifade ediliyor.

Bild Muhabir Irak 

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