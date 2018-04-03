Küçük bir tadilat işiydi, yüzlerce kişi akın etti... Yüzlerce köylüden imece örneği

-El arabalarıyla harç taşınması

-Harç yapanlar

-Beton dökenler

-Çalışmaları izleyen kalabalıktan detay

-Kalabalık ile türbenin görüntüsü

-Küreklerle harç yapılması

-Harçların küreklerle yukarı taşınması

-Türbeye kürekle harç aktarılması

-Mehmet Güven ile röportaj



( ADANA - 1)- Adana'da birbirine komşu olan 4 mahallenin sakinleri yıkılmaya yüz tutan türbeyi yeniledi, çevresini mesire alanına dönüştürdü ADANA



- Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı 4 mahallenin orta noktasında bulunan harabe durumdaki türbe yüzlerce mahallelinin gönüllü olarak çalıştığı imece usulü ile yepyeni bir görünüme kavuştu. Seyhan Nehri kıyısındaki türbenin çevresi ise mesire alanı olarak düzenlendi.

Hayırsever Mehmet Güven'in katkıları ile yenilenen türbenin inşaatında çalışan yüzlerce mahallelinin ortaya koyduğu birliktelik, toplumsal dayanışmanın en anlamlı örneği oldu. Birbirine komşu olan Mürseloğlu, Durmuşlu, Dervişli, Karayusuflu mahallelerinin sakinleri, Seyhan Nehri kıyısında bulunan Abdülrezzak Türbesi'nin yenilenmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması için hayırsever Mehmet Güven'den yardım istedi. Gerekli tüm malzemelerin temini ile mahallelere çağrı yapıldı. Kısa süre içinde çevre mahalle sakinlerinin de desteği ile inşaatta yüzlerce kişi bir arada gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Bakımsız küçük bir kulübe şeklinde olan türbe yerine, yeni bir bina yapılırken, çevresinde ise ziyaretçilerin piknik yapabilecekleri güzel bir mesire alanı haline getirildi.

Güzel bir imece örneği sergilediklerini söyleyen Dervişli Mahallesi Muhtarı Ali Can Aygül, "Türbenin yenilenmesi gerekiyordu. Çok sayıda ziyaretçisi vardı. Eski kulübede tavan akıyordu, demirler görünüyordu. Mehmet Güven'den ricada bulunduk. Yardımcı oldu. Küçük bir tadilat işi büyük bir imeceye dönüştü. Kısa süre içinde yüzlerce kişi gönüllü olarak burada çalışmaya başladı.

Türbe ve çevresi yepyeni bir görünüme kavuştu" dedi.

Karayusuflu Mahallesi Muhtarı Mehmet Kiçik de yaptıkları çalışmanın tüm insanlara örnek olması gerektiğini belirterek, "Türbeler manevi değeri büyük önemli yerlerdir. Burada güzel örnek bir çalışma ortaya konuldu. ‘Birlikten güç doğar’ sözünü burada yaşama geçirdik. Küçük bir iş diye başlandı. Büyük bir çalışmaya dönüştü. Ben muhtar olarak orada çalışan insanları görünce imecenin önemini daha iyi anladım. Çalışan insanlar için kurulan sofra bile bir kilometre uzunluğunda oldu. Pazar günü hafta tatili olduğu için buraya çalışmaya gelen insan sayısı bin kişiyi geçti" ifadelerini kullandı. Türbenin tadilatına katkı sunan Mehmet Güven ise, "Önemli olan yaptığımız yardımdan çok insanların gönüllü olarak burada sergilediği birlikteliktir" dedi.

Güven, "Herkes para kazanır ama harcamaktan hayır yapmaktan çekinir. Her şeyi devletimizden beklememek gerekir. Ben hayatımı ve kazancımı eğitim kurumlarına, türbelere, ihtiyacı olanlara yardım etmeye adadım. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

(NPR-

