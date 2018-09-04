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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Küçük bir atölyede ürettikleri kazma, kürek ve keser saplarını Türkiye'ye satıyorlar

Küçük bir atölyede ürettikleri kazma, kürek ve keser saplarını Türkiye'ye satıyorlar

ŞÜKRÜ ELMACI RÖP.

Ceviz Ağacı 

-GENEL GÖRÜNTÜ
-KESER SAPI YAPARKEN DETAY
-HASAN ELMACI RÖP.

( ORDU )- Yılda 60 bin ila 70 bin arasında üretim yapıyorlar- Mekan küçük iş büyük ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde iki kardeş kurdukları küçük atölyede ürettikleri kazma, kürek ve keser saplarını Türkiye'ye satıyorlar. Fevziçakmak Mahallesi'nde kurmuş oldukları küçük bir atölyede fındık odunundan ürettikleri sapları 30 yıldır Türkiye'de çeşitli illere satışını yapan iki kardeş Şükrü ve Hasan Elmacı kardeşler, azimleri ile görenleri şaşkına çeviriyor. Daha önce 10 metrelik bir alanda işlerini kurduklarını söyleyen 55 Yaşındaki Hasan Elmacı, "Bu işi 30 senedir yapıyorum. Kürek sapı, beylik kazması, keser sapı yapıyoruz. İstanbul ve doğu tarafı haricinde bütün illere satışını yapıyoruz. Daha önceki atölyemiz 10 metrelik bir alana sahipti. Sonradan bu atölyemize taşındık" dedi.
"Yılda 80 bin imalat gerçekleştiriyoruz" Türkiye'nin çeşitli illerine küçük bir atölyede satış yapmaya başladığını söyleyen Şükrü Elmacı, "Bu işe askerden geldikten sonra bir arkadaş vesilesi ile çalışmaya başladım. 30 senedir bu işin içindeyim. Ailemin geçim kaynağını bu iş ile sağlıyorum. Ham maddemiz fındık odunu. Bunu da buradaki köylülerden alıyoruz. Biçtiğimiz saplıkların gereksiz kısımlarını yakacak olarak değerlendiriyoruz. Kırılan saplıkları da keser sapı yapıyoruz. Yılda 60 bin ila 70 bin arasında ürün imalatı yapıyoruz. Türkiye’nin çeşitli illerine ihracat yapıyoruz. Tokat’a, Sivas’a, kısaca İstanbul hariç her yere satıyoruz. Ürünlerimiz ceviz ağacı, kavak ağacı ve fındık odunudur" diye konuştu.

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