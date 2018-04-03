-Alya ve Annesinden genel ve detay görüntü

-Alya'nın televizyon başında nöbet tutması

-Erdoğan çıkınca elini öpmesi

-Defalarca onu öpmesi

-detay görüntü

-Alya ile röp

-Alya'nın oyun oynaması

-Alya'nın ağladığı video



( ADANA -HD) Küçük Alya "Tayyip dedesini" göremeyince gözyaşlarına boğuldu- AK Parti Adana 6. Olağan Kongresi’ne için pazar günü Adana'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayranı olan 6 yaşındaki Alya Dua Göçmez, Erdoğan'ı göremeyince gözyaşlarına boğuldu- Minik Alya, tek istediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek olduğunu belirterek, "O bizi koruyor bu nedenle onu çok seviyorum" diyerek televizyonun başından bir an olsun ayrılmayıp Erdoğan'ın ekrandan elini öpüyor ADANA



- AK Parti Adana 6. Olağan Kongresi’ne için pazar günü Adana'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayranı 6 yaşındaki Alya Dua Göçmez, Erdoğan'ı göremeyince gözyaşlarına boğuldu. Yüreğir ilçesi Serin Evler Mahallesi 3902 Sokak 10 numaralı evde oturan 6 yaşındaki Alya Dua Göçmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyor. Fevziye Çelik İlkokulu’nda ana sınıfı öğrencisi Alya Dua Göçmez, özel bir hastanede temizlik görevlisi Mehmet (32) ve ev hanımı Aşkın Göçmez’in (29) iki kızından büyüğü. Küçük Alya Dua, geçtiğimiz pazar günü Adana’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek için annesine yalvardı. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı mitingde olası bir izdihama karşı annesi tarafından alana götürülemeyen küçük Alya Dua ağlamaya başladı.

‘Tayyip Dede mi görmek istiyorum” diye ağlayan kızını cep telefonu ile görüntüledi. Genç anne bunu da sosyal medyada paylaşınca tıklanma rekoru kırdı. Minik Alya o gün Erdoğan'ı göremedi ancak Hatay'a helikopterle giderken ona evlerinin damından el salladı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlığı ve sevgisi bir türlü bitmeyen Alya, televizyonun başından ayrılmıyor. Haber kanallarını izleyen minik Alya Cumhurbaşkanı Erdoğan televizyona çıktığı an ekrandan onun elini öpüp seviyor. "Onu çok seviyorum çünkü bizi koruyor" Cumhurbaşkanını çok sevdiğini annesi izin vermediği için ağladığını söyleyen küçük Alya Dua, “Onu çok seviyorum. O bizi koruyor. Kalabalık yüzünden annem ve ninem bana izin vermedi. Tayyip dedeyi göremediğim için kendimi mutsuz hissettim ve ağladım. Kendisini görmek istiyorum. Görürsem çok sevinirim. Onun yanına gitmek ve yanın da yaşamak istiyorum. Helikopterle evimizin önünden geçti bende el salladım. Evde 3 tane bayrak var birisini ona vermek istiyorum. Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitmek istiyorum” dedi.



