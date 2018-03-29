Küçük Ahsen yarışmada kazandığı altını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

-Kazandığı altını bağışlayan küçük kız

-Küçük kızın kısa konuşması

-Jandarma görevli personelinin ödülü alması ve öptüğü bayrağı küçük kıza hediye etmesi

-Küçük kızında bayrağı öpüp teslim alması

-Öğrencilerin yazdığı mektupların kabul edilmesi

-Okul önünde günün anısına toplu fotoğraf çekilmesi



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'in Erdemli ilçesinde İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında birinci olan kız öğrenci kazandığı altın ödülünü Mehmetçik Vakfına bağışladı. Erdemli Sultan Akın İlköğretim Okulu 2-G sınıfı öğrencisi Ahsen Azra Doğan, İstiklal Marşının kabulünün yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmada birinci olarak Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi. Ancak küçük kız öğretmenlerine bu ödülü alamayacağını belirterek, ödülünü Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçiğe destek amacıyla bağışlamak istediğini söyledi.



Bunun üzerine okul girişinde düzenlenen törenle altın ödülü Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. 2. sınıf öğrencisi Doğan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un İstaklal Marşı'nı yazdığında marş için verilen ödülü almadığını söyledi.



Küçük kız, "Bende İstiklal Marşı yarışmasında aldığım küçük de olsa bu ödülü Mehmetçik Vakfına bağışlamak istiyorum. Kabul ederseniz benim için en büyük hediye olacaktır" dedi.

Konuşmasının ardından 2. sınıf öğrencisi Ahsen Azra Doğan yarışmada kazandığı altını Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim etti. Öğrenciler Mehmetçik için yazdıkları mektupları da teslim ederek, askerlerle okul girişinde hatıra fotoğrafı çektirdi. (OKİ-

