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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kucaklarındaki bebeklerle tırnakçılık yapan kadınlar adliyeye sevk edildi Haberi

Kucaklarındaki bebeklerle tırnakçılık yapan kadınlar adliyeye sevk edildi Haberi

- Kadınların adliyeye sevk edilişi

Bebek 

-- adliye detay

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ta kucaklarındaki bebekleri ile tırnakçılık yaparak esnafları dolandırdığı iddia edilen iki kadın, yine kucaklarında bebekleri ile adliyeye çıkartıldı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki kadının kucaklarında bebekleri ile tırnakçılık yaptığı ihbarını aldı. Ekipler yaptıkları takip neticesinde 13 esnafı dolandıran C.Y.(30) ve Y.Y.'i (25) suç üstü yaparak gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki kadın emniyetteki işlemlerinin ardından kucaklarındaki bebekleri ile birlikte adliyeye sevk edildi. (UY-GF-
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