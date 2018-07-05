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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kucağındaki bebekle araba kullandı İzle

Kucağındaki bebekle araba kullandı İzle

şahsın kucağında bebekle araba sürmesi

( BURSA )- Direksiyonu kucağındaki bebeğe bıraktı üstüne ben 'trafik canavarı değilim' dedi- Haberlerde kendilerini anons ettiler:"Emniyet kemeri takılı değil, çocuk kucakta, trafik canavarı" BURSA

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- Bursa’da trafikte kucağındaki bebekle araba kullanan şahsın vurdumduymazlığı görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli yolcuk kameralara yansıdı. Bursa’nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeyken çekilen bir görüntü görenleri adeta şoke etti. Kameralara yansıyan görüntülerde bir kişinin kucağında bebeğiyle araç kullandığı görüldü.
Yanındaki yolcu tarafından çekilen görüntülerde zaman zaman şoförün ellerini bırakması gözden kaçmadı. Araçta başka yolcular olmasına rağmen şoförün seyir halindeyken bebeği kucağında taşıması ve direksiyonu bebeğe tutturması kazaya davetiye çıkarırken, araç içinde geçen diyalog 'yok artık' dedirtti. Görüntüyü kayıt altına alan kişinin 'emniyet kemeri takılı değil, çocuk kucakta, işte trafik canavarı' derken, şoförün 'nerede canavarlığımı gördün' dediği, 'duyarlı olalım' derken de ellerini bırakarak "ben trafik canavarı değilim. 10'la gidiyorum 10'la" dediği görüntülere yansıdı. Görüntünün sonlarına doğru bebek kucağında uykuya dalarken, Bursa trafiğinde her gün yaşanan onlarca kazaya rağmen, kendisinin ve çocuğun hayatını tehlikeye atan şahsın görüntüleri görenleri adeta şoke etti.
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