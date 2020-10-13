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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Kucağında bebekle araç kullanan sürücü yakalandı

Kucağında bebekle araç kullanan sürücü yakalandı

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( İSTANBUL )-Hakkında cezai işlem uygulanan sürücü, polis merkezine teslim edildi İSTANBUL

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- İstanbul’da kucağına aldığı bebekle araç kullanan sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri tarafından yakalandı. Trafikteki kurallara uymadığı için cezai işlem uygulanan sürücü, polis merkezine teslim edildi. Kağıthane Bomonti Tünel çıkışında bir kişinin kucağına bebek alarak araç kullandığı kameralara yansımış ve direksiyonda bebeği görenler şaşkına dönüştü. Konunun haberlere yansıması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, yaptığı incelemelerde otomobilin 34 BUU 546 plakalı araç ve sürücünün E.Ş. olduğunu belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede yakalanan sürücü E.Ş.’ye, ‘Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak’ suçundan 132 TL idari para cezası uygulandı. Cezai işlemin ardından sürücü E.Ş. TCK 179/2 (Kara, deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesine istinaden Adli işlemleri yapılmak üzere Kağıthane Çağlayan polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
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