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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kucağında bebek ile direksiyon başına geçen sürücü kamerada İzle

Kucağında bebek ile direksiyon başına geçen sürücü kamerada İzle

kucağında bebek olan sürücü

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Bebek Kamera Cep Telefonu Direksiyon 


- E-5 Karayolu Kartal mevkinde, kucağında bebek ile direksiyon başına geçen araç sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. E-5 Karayolu Kartal mevkinde seyir halinde olan bir araç sürücüsü, kucağındaki bebek ile uzun süre ilerledi. Kucağında bebek ile direksiyon başına geçen sürücü, görenleri adeta şaşkına çevirdi. Sorumsuz sürücü hem kendi aracındaki yolcuların hem de trafikteki diğer yolcuların canını hiçe saydı. O anlar ise yolda ilerleyen başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kucağında bebek olan sürücü aracıyla yolda ilerliyor. (EY-
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