Kubbesiz ve çatısız 557 yıllık tarihi Kadırga açık hava cami'nde Cuma namazı kıldılar



- Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesine bağlı Kadırga Yaylası'nda Fatih Sultan Mehmet Han’ın Cuma namazı kıldırdığı çatısı olmayan açık hava camisinde 557 yıldır insanlar çimen üzerinde namaz kılıyor. Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan ve yaylacılık kültürünün yaşatıldığı ender bölgelerden olan Kadırga Yaylası'nda kubbesi ve çatısı olmayan camiyi görmeye ve Cuma namazı kılmaya her yıl binlerce vatandaş geliyor. Yaz aylarında Cuma günleri yaylada kurulan halk pazarı nedeniyle çevre il, ilçe, köy ve yaylalardan Kadırga’ya akın eden vatandaşlar, Cuma namazını üzeri açık camide kılıyor. Fatih Sultan Mehmet Han’ın namaz kıldığı rivayet edilen açık caminin tabanı da doğal çim. Camiye giren vatandaşlar ayakkabılarını duvarların üzerine koyduktan sonra çim üzerinde namazını kılıyor. Erkeklerin camiyi terk etmesinin ardından bu kez kadınlar camide öğle namazını kılıyor. Yaylaya adını veren ve Fatih Sultan Mehmed’in yaylaya gelmesine vesile olan Kadir Ağa’nın adının verildiği zirvede bulunan şehit ve gazilerin kabirlerini ziyaret ederek dua eden vatandaşlar daha sonra camiye akın ediyor. Denizden yüksekliği 2 bin 200 metrede bulunan Kadırga Yaylası'nda Cuma günleri namaz saatinde yağmur yağmadığı da vatandaşlar tarafından ifade ediliyor. Camide, Gümüşhane'nin Özkürtün ilçesinden geçici olarak görevlendirilen imam Akif Yazıcı, Cuma namazını kıldırırken, bu yıl ilk defa burada görev yapmanın nasip olduğunu söyledi.



Yazıcı, "Bu güzel ortamda ve bu güzel yaylada insanlarla beraber cuma namazı kılmak ve kıldırmak, her imam arkadaşımızın dileğidir" ifadesini kullandı.

