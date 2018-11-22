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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kuaför kadının öldürülme anı kamerada Haberi

Kuaför kadının öldürülme anı kamerada Haberi

güvenlik kamera görüntüsü

Beyin Kanaması Güvenlik Kamerası Alacak Verecek Meselesi Katil Zanlısı Sağlık Ekipleri 

-arşiv

( BURSA )- Kuaför kadını öldüren kardeşi Gemlik Polisi'nin operasyonuyla Karacabey ilçesinde yakalandı- Katil zanlısının cinayetten önce sosyal medyada, "Para ile insanın arasındaki karşılıklı ilişki şöyledir İnsan paranın sahtesini yapar para da insanın" ve "Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız da olacaktır" yazdığı öğrenildi BURSA

- Bursa'da bayan kuaförü Günay Torun'un katil zanlısı erkek kardeşi çıktı. Cinayet anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlıdan geriye sosyal medya mesajları kalırken, olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı sanılıyor. Olay, sabah saatlerinde Gemlik ilçesi Balıkpazarı mahallesinde meydana geldi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 55 yaşındaki Günay Torun aracının bagajına poşetleri koyduktan sonra aracına binip çalıştırıyor. 2 metre geri gittikten sonra arkasına beyaz renkli bir araç yanaşıyor. Araçtan inen ve kardeşi olduğu ortaya çıkan Halil K. Torun'dan aracın camını açmasını istiyor. Ardından kısa süreli tartışmanın ardından 5-6 el ateş edip hızla beyaz renkli aracına binip gözden kayboluyor. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrol sonucu 55 yaşındaki bayan kuaförü Günay Torun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet Büro ekipleri ve Asayiş ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının da ifadeleri sonucu beyaz renkli aracın plakasını ve içerisindeki şüphelinin eşkalini belirleyerek peşine düştü. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayetten 4 saat sonra zanlıyı Karacabey'de yakaladı. Zanlı Halil K.'nın Günay Torun'un erkek kardeşi olduğu ve sosyal medya paylaşımında, "Para ile insanın arasındaki karşılıklı ilişki şöyledir İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın", "Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız da olacaktır" yazdığı öğrenildi. Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden olabileceği ifade edilirken, zanlının sorgusuna başlandığı bildirildi.
Öte yandan Günay Torun'un eşi Hilmi Torun Antalya'da tatil için gittikleri otelde halay çekerken beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Günay Torun'un cansız bedeni, Savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, cinayeti işleyen zanlının ise emniyetteki sorgusu devam ediyor. (HT-HG-İHS
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