KTÜ'nün 63. kuruluş yıl dönümü kutlandı - TRABZON

- Vali Yücel Yavuz'un konuşması - Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal'ın konuşması - Öğrencilerin gösterileri - Belgelerin verilmesiKTÜ'nün 63. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Vali Yücel Yavuz: - " Trabzon 'un 2'si devlet, biri vakıf olmak üzere 3 üniversitesi bulunan bir şehir olmasıyla iftihar ediyoruz"TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) 63. kuruluş yıl dönümü törenle kutladı.Vali Yücel Yavuz, KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, Karadeniz Bölgesi'nin merkezi olması nedeniyle Trabzon 'un, bünyesinde çok önemli değerler yetiştiren bir il haline geldiğini söyledi.
Trabzon 'un, 2'si devlet, biri vakıf olmak üzere 3 üniversitesi bulunan bir şehir olmasıyla iftihar ettikleri belirten Yavuz, şöyle konuştu:"Türkiye bulunduğu coğrafya ve stratejik konum itibarıyla tarih boyunca hep hedefte bir ülke olmuştur. Bu ülkenin evlatları ve milleti olarak bizler sürekli olarak teyakkuzda ve mücadele içerisinde gayret etmek durumundayız. Bu zorluk ve sıkıntıları yaşarken de tabii ki üniversitelerimizi oluşturan eğitimli kadrolarımız da liderlik, rehberlik ve öngörüde bulunarak milletimizin önünü açıyorlar."Vali Yavuz, eğitimli insan ve üniversitelerin önemine dikkati çekerek, "Yaşayanlar olarak şahidiz ki KTÜ, kurulduğu günden bugüne bu vazifesini en iyi şekilde yapmaya çalışan ve bu konuda başta gelen üniversitelerimizden birisi." dedi. Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal ise üniversitenin, 63 yıl önce Türkiye'nin bilim, kültür ve kalkınma hamlesine katkı vermek üzere kurulduğunu dile getirerek, 55 yıldır eğitim vererek ve bilim üreterek Türkiye Cumhuriyeti'ne ve insanlığa parlak beyinler kazandırdığını kaydetti. Mayıs ayında Trabzon Üniversitesi ismiyle yeni bir devlet üniversitesinin daha kurulduğunu anımsatan Baykal, şöyle devam etti:"Böylece KTÜ bünyesinden 6'ncı üniversite doğmuştur. Bu ayrışmadan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde 12 fakülte, 6 enstitü, 1 yüksekokul ve 8 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bu birimlerde 2 bin 51 akademisyen, 3 bin 374 idari personel çalışmaktadır. Üniversitemiz, bin 182 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 bin 368 öğrenciye eğitim veren, 210 bin 322 mezunu olan köklü ve büyük bir kurumdur."Baykal, Türk milletinin Suriye, Arakan ve Somali'ye yardım eli uzattığını, güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle kararlı mücadelesini sınır içi ve ötesinde başarıyla sürdürdüğünü vurgulayarak, 15 Temmuz ruhu ve Zeytin Dalı Harekatı ile Türk milletinin neler yapabileceğini ve nelerin üstesinden gelebileceğini bütün dünyanın gördüğünü söyledi.
Konuşmaların ardından KTÜ 2017 Yılı Akademik Ödülleri kapsamında fen ve mühendislik, eğitim, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri ilimler alanlarında dereceye giren öğretim görevlilerine belgeleri verildi. "KTÜ'de 40 Yıl Hizmet Ödülü" ise Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Uzman'a, "İdari Personel Başarı Ödülü" de Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden Ahmet Sabri Hızarcı ile Eczacılık Fakültesi öğrencisi Mona Khorshıdtalab'a takdim edildi.Tören, doktora almaya hak kazanan 43 kişiye belgelerinin verilmesiyle sona erdi.Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, rektör yardımcıları ve öğretim üyeleri katıldı.