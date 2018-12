-Rektör Bayram Sade konuşması

-İlknur Menlik konuşması

-Detay



( KONYA ) KTO Karatay'da "Beslenme ve Diyetetik Çalıştayı" başladı KONYA



- Konya'da KTO Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenen "Beslenme ve Diyetetik Çalıştayı" başladı.

Üniversite Sosyal Tesislerinde düzenlenen çalıştayının açılışına davetliler ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmalarında kürsüye ilk olarak KTO Karatay Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan geldi. Prof. Dr. Ünüsan, yediğimiz, içtiğimiz her şeyin; meyveler, sebzeler, fonksiyonel gıdalar, ne olursa olsun, hepsinin bizim öncelikle ruh sağlığımızı, genel vücut sağlığımızı direkt olarak etkilediğini söyledi.



KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade de konuşmasında, "Hocalarımızın, değerli uygulayıcıların, profesyonellerin, saha deneyimi yüksek insanlarımızın, konuklarımızın çok değerli sunumları olacağını, birinci adresten bizim en doğru bilgilere ulaşacağımızı düşünüyorum. Öğrencilerimiz adına çok mutluyum, birinci elden en doğru bilgiyi alacaklar. Çok spekülatif açıklamaları hemen alıp hap gibi kullanmayın diyorum öğrencilerime de. Biraz okuyun, biraz karıştırın. Yani toptancı işlerin, spesifik olarak bir konuda bir doğru yanında on tane başka iş varsa o doğruyu alın onunu atın ama okuyun, dinleyin. Bu anlamda bu toplantının çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri İlknur Menlik, "Yasal zorunluluklardan gönüllü girişimlere gıda sanayinin beslenme ajandası" konulu sunumunu yaptı. Dört tane önemli konu olduğunu ifade eden İlknur Menlik, "Bizim dört tane önemli konumuz var. Gıda güvenliği, önce insanlığın yaşamını idame ettireceğiz, arkasından sağlıklı yaşamalarını idame ettireceğiz. Yani o temel besini almadan maalesef hayat devam etmiyor. Ticaret ve rekabet yani uluslararası her geçen gün daha acımasızlaşan ortamda yine sizi en yüksek koruyacak duvar AR-GE'niz, inovasyonunuz, katma değerli ürünleriniz olacaktır" dedi.

Gıda sanayinin zorunlu yasal mevzuatlardan gönüllü uygulamalara AR-GE ajandasında neler olduğunu anlatan İlknur Menlik, "Yani beslenme ajandasında neler var. Az önce de söyledik, işin özü gıda güvenliği ve üretim kalitesi. burada zaten kanunlar, yönetmelikler, mevzuatlar var. Bunlar hiç tesadüfi falan mevzuatlar da değil. Laf olsun diye de yazılıp çizilip resmi gazetede yayınlanmıyor. Gıda işletmesi iseniz o işletmeyi o kanunlara, yönetmeliklere, tebliğlere uygun çalıştırmak zorundasınız. Çalıştırmadığınız zaman ne olur, kapatma süreçlerine kadar giden cezai prosedürleri var. Dolayısıyla işletmelerimizin birinci görevi kanunlara, tebliğlere, yönetmeliklere uygun üretim yapmak. İkinci önemli konumuz ne; tüketici ve sağlık. Tüketicinin artık bir sağlık ajandası var. Özellikle dijital medya işi o kadar başka bir noktaya taşıdı ki artık bilgi çok kolay ulaşılabilir. Ve teknolojideki gelişmeler. Teknolojide yani gıda işleme teknolojisinde bir dönüşüm yapmamız gerekiyor. Sadece gıdanın daha sağlıklı, daha besleyici olması için değil, doğayı koruyabilmek için de bunu yapmak şart. İki tane temel AR-GE hedefleri, yani eşittir beslenme ajandası, AR-GE hedeflerini tetikleyen dinamik vardır. Bir tanesi rekabet avantajı sağlamak. Bütün bu işletmeler bir ticarethane ve maliye bakanlığı da vergi alıyor. Dolayısıyla bu işletmeler para kazanmak zorunda. Para kazanmazlarsa ayakta kalamazlar. Dolayısıyla tüm işletmeler rekabette daha avantajlı olmak için AR-GE'ye ve daha rekabetçi ürünlere nasıl ulaşırız diye her zaman çalışırlar" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan tarafından İlknur Menlik'e hediye verildi.