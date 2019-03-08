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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
KSÜ personeline rekor promosyon

KSÜ personeline rekor promosyon

Rektörlük binası dış detay

Rekor Promosyon 

-Eğitim binaları detaylar
-Dış giriş kapı

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi çalışanları maaşlarına ek olarak 3 bin 130 TL ödeme alacak KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) personeli 3 bin 130 lira banka promosyonu alacak. KSÜ'den yapılan açıklamada, bankaların promosyon ödemeleriyle ilgili çalışmalarını tamamlandığı ve özel bir bankayla anlaşma sağlandığı belirtildi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde bulunan 3 bin 470 personelin 4 yıllığına anlaştığı özel bankadan 3 bin 130 lira promosyon bedeli alacağı belirtildi.
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