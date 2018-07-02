Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kritik görüşme sabaha kaldı Video

Kritik görüşme sabaha kaldı Video

Detaylar

( BERLİN ) BERLİN

İstifa Politika Raks Mülteci Fraksiyon 


- BERLİN -Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mülteci konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile anlaşmazlık yüzünden istifa ettiği bildirilmişti. Kritik görüşme sabaha ertelendi. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mülteci konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile anlaşmazlık yüzünden istifa ettiği bildirilmişti. Kritik görüşme sabaha ertelendi. CSU Meclis Grubu Başkanı Alexander Dobrint, Seehofer'i istifadan vazgeçirmeye ikna edemedi. CDU - CSU arasındaki görüşme, sabah 8:30'a ertelendi. Bu görüşmenin olumsuz sonuçlanması, 70 yıl sonra CDU ve CSU'nun geleneksel fraksiyon topluluğunun sona ermesi de yol açabileceği belirtiliyor. Mülteci sorununa Avrupa çapında çözümü savunan Merkel ise AB ülkelerinde kayıtlı olan, ancak Almanya'ya gelen mültecilerin yeni kurulacak merkezlerde tutulması önerisini getirmişti. Seehofer ise AB zirvesinde alınan mülteci politikasına ilişkin kararlara partisinin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle itiraz etmişti. Toplantı sonrası hiç bir açıklama yapılmazken, parti temsilcilerinin morallerinin bozuk olduğu gözlendi.
İlgili Foto Galeriler
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Türkiye ilk F-35'i teslim aldıTürkiye ilk F-35'i teslim aldı
Adil Öksüz'ün Eşi ABD'de GörüntülendiAdil Öksüz'ün Eşi ABD'de Görüntülendi
Sosyal Medyada David Beckham ÇılgınlığıSosyal Medyada David Beckham Çılgınlığı
Prens Harry Ve Markle EvlendiPrens Harry Ve Markle Evlendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı