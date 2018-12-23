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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kristal kar üzerinde kayak keyfi - KARS

Kristal kar üzerinde kayak keyfi - KARS

- Kayak yapanlar - Kayakseverlerle röportajKARS (AA) - Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi, hafta sonunu fırsat bilen kayakseverleri ağırlıyor.Çığ tehlikesinin bulunmadığı kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle güvenli kayak merkezlerinden olan Cıbıltepe Kayak Merkezi, kar kalınlığının bir metreye ulaşmasıyla yoğun ilgi görüyor.Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce kayaksevere ev sahipliği yapan Cıbıltepe Kayak Merkezi, eşsiz tabiatı ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Her geçen gün ilginin arttığı kayak merkezinde özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, adeta akın ettikleri kayak merkezinde kayak, kızak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.Kayakseverlerden Gökhan Günay, Diyarbakır'dan geldiğini belirterek, "Bu kayak merkezi çok güzel. İlk defa kayak merkezine geldik, kayağa başladık. Kaymak güzel bir duygu, herkesin kayak yapmasını tavsiye ederim. İnşallah tekrar gelip kayağa devam ederiz." dedi.
Deniz Baran İpek ise kristal kar üzerinde kayak yapmanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Sarıkamış'ı çok beğendim, çok güzel bir yer. İnsanlar burada kristal kar üzerinde kızaklarla kayak yapabiliyor." diye konuştu.

Hafta Sonu Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Yurt Dışı Ziyaretçiler 

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