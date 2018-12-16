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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
‘Kristal Baret Üniversite Proje Ödülü’nün sahibi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi oldu Haberi

‘Kristal Baret Üniversite Proje Ödülü’nün sahibi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi oldu Haberi

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İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı Yüksek Lisans Öğrenciler Gori 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye’nin en prestijli ödülü olarak tanımlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen “Kristal Baret Ödülleri” dün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) “Kristal Baret Üniversite Proje Ödülü”ne layık görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye'nin en prestijli ödülü olan “Kristal Baret Ödülleri”, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törende sahiplerini buldu. 7 ayrı kategoride toplamda 20 ödülün verildiği gecede İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, “Kristal Baret Üniversite Proje Ödülü”ne layık görüldü.
Üniversite adına ödülü alan Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, iş sağlığı ve güvenliği alanında üniversite olarak 50 kişiden az işçi çalıştıran az riskli iş yerleri için işverenlere ve iş yeri temsilcilerine eğitim vereceklerini söyledi.

“Hocalarımız iş yerlerinde eğitimler verecek” İş sağlığı ve güvenliği alanında öncü bir üniversite olduklarını ifade eden Prof. Dr. Yaşar Hacısalioğlu, “Bu alanda Türkiye’de ilk lisans eğitimi üniversitemizde verilmeye başlandı. Çok sayıda yüksek lisans mezunları verdik. Mezunlarımız çok önemli başarılara imza attılar. Üniversite olarak biz de 50 kişiden az işçi çalıştıran az riskli iş yerleri için işverenlere ve iş yeri temsilcilerine biz eğitim vereceğiz. Bu eğitim son derece kapsamlı. Yaygın bir içerikle gerçekleşecek. Türkiye’de bu alanda eğitim verecek ilk vakıf üniversitesi kimliğini taşıyacağız. Bu ödülün anlamı bizim için çok önemli. Bu alanda emek veren bütün hocalarımız adına bu ödülü almak çok gurur verici. Bütün emek onlara ait” dedi.
“Bu alanda 6 bin mezunumuz var” İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın desteğiyle az tehlikeli iş yerlerinin işverenlerine Şubat ayında bir eğitim düzenleyeceklerini ifade eden İYYÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gönül Kunt Kandemir ise, “Bugüne kadar 6 bin tezsiz, 80 tane de tezli öğrenci mezun ettik. Daha da pek çok tezli ve tezsiz öğrencilerimiz var. Bu ödüle layık görüldüğümüz için belediyemize ve jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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