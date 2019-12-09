Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama İzle

- Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama İzle

Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Adli Kontrol Uyuşturucu Metamfetamin Kriptolu Telefon Kaçak Sigara 

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

( VAN ) VAN

- Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narkotik polisi, uyuşturucu kaçakçılarının kriptolu telefon görüşmelerini çözmesi sonucu 17 şüpheli tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2019 yılı içerisinde 6 ayrı yakalamada 799 kilogram eroin, 100 kilogram toz esrar, 1 kilo 130 gram metamfetamin ve 50 kilo 640 gram asitanhidrit maddesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “2019 yılı içerisinde 6 ayrı yakalamada ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ olaylarına iştirak ettikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak; Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 3 Aralık 2019 günü Van merkezinde 12, Başkale ilçesinde 2, Saray ilçesinde 8, Özalp ilçesinde 3, İstanbul’da 1, Diyarbakır’da 1 ve Kocaeli’nde 1 olmak üzere 4 ilde 28 şüpheliye yönelik yapılan eşzamanlı operasyonda, 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin iş yeri, ikamet ve üst aramalarında; 155 bin 750 TL para, 12 bin 500 USD, 31 milyon İran Tümeni, 47 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 22 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kriptolu telefon, 9 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca 8’i adli kontrol şartıyla serbest, 17’si ise tutuklanmıştır” denildi. Operasyon kapsamında narkotik polisinin uyuşturucu kaçakçılarının kriptolu telefon görüşmelerini çözdüğü belirtildi. (MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Başkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele GeçirildiBaşkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Ceren Özdemirin Son GörüntüleriCeren Özdemirin Son Görüntüleri
Sudan'da Korkunç Patlama!Sudan'da Korkunç Patlama!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı