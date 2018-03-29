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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kripto FETÖ yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı kararı

Kripto FETÖ yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı kararı

Polis araçlarının hastaneye girişi

Hastane Muvazzaf Asker Yakalama Kararı Sözleşmeli Askeri Personel 

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne giriş çıkış
-Ekip aracının çıkışı

( KONYA ) - KONYA

- Konya merkezli 38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün kripto yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla sözleşmeli 47’si subay 23’ü astsubay muvazzaf asker olmak üzere toplamda 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve mahrem imamlarının ifadeleri doğrultusunda tespit edilen 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Örgütün askeri kripto yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen sözleşmeli 47’si subay, 23’ü astsubay muvazzaf asker olmak üzere toplamda 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Konya’da belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan baskında Konya'dan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. (İY-FM-
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