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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Kripto' FETÖ/PDY operasyonu - ZONGULDAK

'Kripto' FETÖ/PDY operasyonu - ZONGULDAK

"Kripto" FETÖ/PDY operasyonu - ZONGULDAK - Şüphelilerin adliyeye sevki Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ/PDY operasyonu - Örgütün sözde sorumluları olduğu iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildiZONGULDAK (AA) - Zonguldak merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye çıkartıldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan örgütün sözde "büyük bölge talebe mesulü" ve mahrem imamı U.E. ile "bölge talebe mesulü" olduğu öne sürülen T.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.
Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak , İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Çorum, Şırnak, Çanakkale, Bingöl, Karabük, Manisa ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda, muvazzaf, daha önce KHK ile ihraç edilen veya açığa alınan askerler ile bunlardan sorumlu olduğu ileri sürülen "mahrem imam"ların aralarında olduğu 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.Hakkında yakalama kararı çıkarılan askeri personelin 7'sinin Jandarma, 4'ünün Kara Kuvvetleri, 2'sinin Deniz Kuvvetleri ve 2'sinin de Hava Kuvvetleri komutanlıklarında görevli olan, açığa alınan veya ihraç edilenler olduğu öğrenilmişti.

Güvenlik Önlemi Yakalama Kararı Kripto Akkale Askeri Personel 

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