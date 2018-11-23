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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kreşte akıl almaz işkence

Kreşte akıl almaz işkence

Olay anı

( ANKARA )- Vicdansız bakıcı ağlayan çocuğu nefessiz bıraktı ANKARA

Sosyal Medya Efes Irak 


- Ankara’da ağlayan küçük çocuğu susturmaya çalışan vicdansız bakıcı, miniği dakikalarca nefessiz bıraktı. Ankara’nın Etimesgut ilçesinde kreş olduğu iddia edilen bir yerde kaydedilen görüntü, görenleri hayretler içinde bıraktı. Ağlayan küçük çocuğu bir türlü avutamayan bakıcının akıllara durgunluk veren yöntemi görüntüye yansıdı. Kreşteki başka birisi tarafından gizlice çekilen görüntüde çocuğun ağzını sıkıca kapatıp, “Sustun mu” diye bağıran bakıcı yer alıyor. Görüntünün sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından, görüntüdeki bakıcı vatandaşlarca tepki yağmuruna tutuldu.
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