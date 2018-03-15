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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kreşte 1,5 yaşındaki bebeğin dövüldüğü iddiası - TEKİRDAĞ

Kreşte 1,5 yaşındaki bebeğin dövüldüğü iddiası - TEKİRDAĞ



: - Kreşte 1,5 yaşındaki bebeğin dövüldüğü iddiası - Öğretmen ile röportaj - Kreş sahibi Mehmet Özkara ile röportajKreşte 1,5 yaşındaki bebeğin dövüldüğü iddiası - Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, konuya ilişkin soruşturma başlattıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çorlu ilçesinde önceki gün bir kreşte 1,5 yaşındaki kız çocuğunun dövüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, soruşturma kapsamında kreşe giderek, kreş sahibi ve çalışanlarının ifadelerine başvurdu.Bu arada kreş sahibi Mehmet Özkara, 1,5 yaşındaki Ela'nın darbedildiğine ilişkin iddiaları reddederek, küçük kızın 2 yaşındaki başka bir çocuk tarafından ısırıldığını öne sürdü.Özkara, kreşte kamera sistemi olmadığını, mevcut kameraların da Bakanlıktan gelen talep üzerine kaldırıldığını savundu.Anne Gül Şen, önceki gün kızının kreşten eve doktor eşliğinde, yüzünde ısırık ve hırpalanma izleriyle getirilmesi üzerine şikayette bulunmuştu.

Küçük Kız Kamera Kamera Sistemi Kız Çocuğu 

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