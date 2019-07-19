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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Kremlin sözcüsünün sorduğu börekler Moskova'ya ulaştı İzle

Kremlin sözcüsünün sorduğu börekler Moskova'ya ulaştı İzle

BÖREKLERİN HAZIRLANIP YOLA ÇIKMASINDAN GÖRÜNTÜ

İngiltere Argo 

-KARGO TAKİP MESAJINDAN GÖRÜNTÜ
-HASAN ACAR RÖPORTAJI

( BURSA )- Bursalı ustanın Rusya'ya gönderdiği börekler gündem oldu BURSA

- Bursalı börek ustası Hasan Acar'ın S 400'lere teşekkür için Kremlin Sarayı'na gönderdiği börekler için Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov'dan açıklama geldi. Peskov, böreklerden dolayı memnuniyet duyacaklarını, ancak gönderilmesiyle ilgili bir bilgisinin olmadığını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından Bursalı börekçi Hasan Acar, gönderdiği böreklerin takip kodunu gösterek Moskovaya ulaştığı bilgisini verdi. Hasan Acar, börekleri 14 Temmuzda gönderdiğini, ancak araya 15 Temmuzun girdiğini söyledi.

Acar, "Yola gecikmeli çıktı. Yeni ulaşmak durumunda. Ben kargo takip numarasını takip ediyorum. Edindiğim bilgiye göre börekler Moskova'ya ulaştı. Bizim S 400 teşekkürü için Kremlin Sarayı'na gönderdiğimiz börekler için Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklaması vardı. Bizi çok mutlu etti. Kendisi açıklamada böreklerin kendilerine daha ulaşmadığını belirtti.
Böreklemiz kendilerine ulaşmak üzere. Bendileri bu böreğin tadına bakmasa da Putin Türkiye'ye geldiğinde ben kendilerine sıcak sıcak börek ikram etmek istiyorum. Ben daha önce de İngiltere kraliçesine börek göndermiştim. Bu börek geri gelmişti. Kremlin Sarayı'na gönderdiğim börekten açıklama gelmesi bizi mutlu etti" dedi.

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