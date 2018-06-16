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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Krem kutularının içinden uyuşturucu çıktı

Krem kutularının içinden uyuşturucu çıktı

Krem kutularının aranması

Kokain Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Irak 

-Adliyeye çıkarılan zanlılar

( MUĞLA ) MUĞLA

- İstanbul’dan Bodrum’a şehirler arası otobüsle gelen iki kişinin kozmetik çantalarının içerisinde bulunan el kremine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu madde getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında S.B ve K.Ö. adlı 2 zanlının otobüs ile İstanbul'dan Bodrum’a uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi aldı. 2 kişi otobüsten iner inmez ekiplerle karşılaştı. Valizleri ve getirdikleri eşyalar didik didik aranan S.B. ve K.Ö.'ye ait bir çantanın içerisinde el ve yüz kremi kutularının içerisine gizlenmiş 80 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarına 2 kişinden S.B tutuklanırken K.Ö ise adli kontrolü serbest bırakıldı.
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