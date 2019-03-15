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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kredi kartı kopyalayanlar polisten kaçamadı - ANKARA

Kredi kartı kopyalayanlar polisten kaçamadı - ANKARA

- Zanlıların bankamatikte kredi kartı kopyalama işlemi güvenlik kamerası - Zanlıların operasyonla yakalanması - Zanlıların emniyetten çıkışı - Ele geçirilen malzemelerden detaylarKredi kartı kopyalayanlar polisten kaçamadı - Oto tamircisi ve nakliyeci kıyafeti giyen polisler, kasiyer olarak çalıştıkları iş yerlerinde müşterilerin kredi ve banka kartlarını kopyalayarak haksız kazanç elde eden 6 şüpheliyi suçüstü yakaladıANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ilde kasiyer olarak çalıştıkları iş yerlerinde müşterilerin kredi ve banka kartlarını kopyalayan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara , Gaziantep ve Konya'daki akaryakıt istasyonu, kafe ve restoranlarda kasiyer olarak işe girip, sahte pos cihazlarıyla başkalarına ait kredi ve banka kartlarını kopyalayanlara yönelik çalışma başlattı.Şüphelileri, çalıştıkları iş yerlerine yakın yerlerdeki oto tamircisi ve nakliye firmalarına ait kıyafetleri giyerek takip eden polisler, kimlikleri tespit edilen Orhan A, Büşra Nur K, Harun A, Mesut K, Sami K ve Emre M'yi suçüstü yakaladı.Gözaltına alınan şüphelilerden Sami K. ve Mesut K'nin Antalya'nın Alanya ilçesinde ev satışı karşılığında bankadan 260 bin lira çeken yabancı uyruklu bir kadını silahla tehdit ederek, parasını çaldıkları için arandıkları öğrenildi.Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Akalan Güvenlik Kamerası Kredi Kartı Akaryakıt İstasyonu Bankamatik 

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