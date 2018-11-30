Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kredi çıkarma vaadiyle vatandaşları dolandıran çete adliyeye sevk edildi - 17 şüpheli şahıs, polis korumasında adliyeye getirildi Haberi

Kredi çıkarma vaadiyle vatandaşları dolandıran çete adliyeye sevk edildi - 17 şüpheli şahıs, polis korumasında adliyeye getirildi Haberi

Şahısların adliyeye getirilmesi

( KOCAELİ ) Kredi çıkarma vaadiyle vatandaşları dolandıran çete adliyeye sevk edildi- 17 şüpheli şahıs, polis korumasıyla adliyeye getirildi KOCAELİ

Sosyal Medya Polis Koruması Dolandırıcılık Pompalı Tüfek Banka Kartı 


- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde vatandaşları kredi çıkarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze Grup Amirliği ekipleri, internet sitelerinde ve sosyal medyada reklam verip, kredi notu düşük olan veya kara listeye alınan kişileri “Kredi çıkarmak” vaadiyle dolandıran şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelmelerde kimlikleri belirlenen şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli Bursa ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda olayla bağlantısı olduğu belirlenen 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda silah, sim kart ve banka kartı ele geçirildi Şahısların üzerilerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 12 adet fişek, bir miktar esrar, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda banka kartı, şahısların ağına düşen mağdurların listeleri, dolandırıcılık olaylarında kullanılan çok sayıda telefon ve genellikle yabancı uyruklular adına çıkarılan SIM kartlar ele geçirildi. Gözaltına alınanlar hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Kurulan Örgüte Üye Olmak”, “Örgüt Faaliyetleri Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından soruşturma açıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şahıslar, Gebze Adliyesine sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı