Kredi çekmek için bankaya giden adam kendisinin ve eşinin öldüğünü öğrendi Haberi

-Olayla ilgili yapılan başvurudan görüntü



( DENİZLİ )- Denizli’de bir garip icra ve haciz hikayesi- ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ romanı Denizli’de gerçek oldu DENİZLİ



- Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşayan Ali Saltıker’in yaşadığı olay Aziz Nesin’in ünlü ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ romanını adeta gerçek kıldı. Saltıker, kredi çekmek için bankaya başvurunca oğlunun borcundan dolayı kendisinin ve eşinin öldüğünü öğrenip bu yüzde muris (mal bırakan ölmüş şahıs) olarak da kendisine ait eve haciz konulduğunu öğrendi. İlgin olay Buldan Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddialara göre, emekli öğretmen Ali Saltıker, geçtiğimiz günlerde Buldan Yenice Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi üzerinden kendisine ait evi ipotek göstererek kredi başvurusunda bulundu. Kredi onaylanıp bankaya çağrılan Saltıker gittiği banka şubesinde ise hayatını şokunu yaşadı. Banka görevlileri ipotek gösterilen evden haczin kaldırılması halinde krediye kullanabileceklerini söyleyince soluğu Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde aldı. Tapu görevlileri ise Saltıker’e evin üzerine oğlu Ozan Saltıker’e ait 4 bin 56 TL borcundan dolayı Denizli 2. İcra Müdürlüğü tarafından uygulanan haciz işlemi olduğu söylendi. Bunun üzerine Saltıker ise Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı’na icra görevlileri hakkında ‘görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve diğer tespit edilecek’ suçlaması ile suç duyurusundan bulundu. Tapu dairesinde sunulan belgeye göre kendisinin ve eşinin öldüğünü öğrendi Yaşarken kendisine ait eve öldüğü gösterilip oğlunun borcundan dolayı haciz işlemi uygulanan Ali Saltıker ise başından geçen tirajı komik olayı İhlas Haber Ajansı



muhabirine şöyle anlattı: “Esnaf kredi kooperatifinden kredi başvurusunda bulunmuştum. Kredimin onaylandığını öğrenince ilgili bankaya kredi ile ilgili bilgi almaya gittiğimde bizim kredi üzerine ipotek veriş olduğum şahsıma tapulu evime haciz konulduğunu öğrendik. Kredimin onaylanması içinde evin üzerindeki haczin kaldırılması gerektiği söylendi. Benim bu olayla ilgili bir yere borcum ve kefilliğimde yok. Bu olay karşısından şaşırdım ve tapu müdürlüğüne gittim. Oraya gittiğimde bana bir belge sundular belgeye göre benim ve eşimin öldüğünü yani muris olarak gösterildiğimi ve bundan dolayı benden kalacak üzerime kayıtlı malların çocuklarımın üzerine miras olarak kalacak hisselerden oğullarımdan Ozan Saltıker’in bir firmaya 4 bin 56 TL’lik borcu nedeniyle miras üzerindeki payına haciz konulduğunu öğrendim. Ben ve eşim sağ ölmedi. Muris olarak Denizli 2. İcra Müdürlüğü bu işlemi nasıl yapabilmiştir? Benim kişisel hak ve özgürlüklerim üzerinde oynayabilir? Kişisel hak ve hürriyetlerimi nasıl kısıtlayabilir? Bu olay beni Aziz Nesinlik bir duruma düşürdü. ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ olayı burada gerçekleşti” diye konuştu.

Öte yandan, Saltıker’in şikayeti üzerine Buldan Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili inceleme başlattı. (İA-GC-

