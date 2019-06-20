Kraliçe 'nin doğumgünü için Birleşik Krallık Büyükelçiğili'nde resepsiyon

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( ANKARA ) ANKARA



- Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve eşi Lady Chilcott, Ankara’daki Büyükelçilik Konutu’nda, Birleşik Krallık Milli Günü olarak kutlanan, Kraliçe II. Elizabeth'in 93. Doğum günü dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi.

Kraliçe II. Elizabeth’in 93’üncü yaş günü dolayısıyla Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve eşi Lady Chilcott, Ankara’daki Büyükelçilik Konutu’nda, Birleşik Krallık Milli Günü olarak kutlanan, Kraliçe II. Elizabeth'in 93. Doğum günü dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi.

Etkinliğinin bu yılki (#QBPAnkara19) teması, “Birleşik Krallık” olarak belirlendi. Resepsiyona katılan konuklarıBirleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve eşi Lady Chilcott, karşıladı. Törende önce Birleşik Krallık Milli Marşı okundu Ardından İstiklal Marşı okundu. Birleşik Krallık Bayrağı renklerine bürünen Atakule’den “ Yaşasın Birleşik Krallık ve Türkiye dostluğu “ mesajı verildi.

Konuklar , Birleşik Krallık’ı oluşturan 4 ülke olan İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’in tarihini kültürü, ve diğer ilginç özelliklerini görme imkanı bulurken yemeklerini de tatma fırsatı buldu. Dört ülkenin çeşitli mutfak lezzetleri, Rezidans bahçesindeki stantlarda konuklara servis edildi Bahçeye yerleştirilen panolarda, Birleşik Krallık’a ilişkin tarihî, coğrafi ve kültürel özelliklerine dair ilginç bilgiler yer alırken davetliler yine bahçenin farklı noktalarına yerleştirilen Birleşik Krallık’ın farklı bölgelerinden manzara resimlerinin önünde fotoğraf çektirdi. Resepsiyona , İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, ve çok sayıda davetli katıldı.

Kraliçe II. Elizabeth 1926’da doğdu ve bu yıl 93’üncü yaş yaşını kutluyor. Kraliçe 1953’te tahta çıktı ve halen Birleşik Krallık’ın en uzun yaşayan ve dünyanın tahttaki en yaşlı kraliyet mensubu.

