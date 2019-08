Kraliçe inciri üreticinin yüzünü güldürdü İzle

-siyah incirin ağaç üzerinde ve yerden toplanıp, bakırlara konması

-siyah incirin ilk olarak tarlada ayrılması

-siyah incir alımı yapan depoların görüntüsü

-siyah incirin çalışanlar tarafından kutulara dizilmesi

-siyah incirin kasadaki görüntüsü

-İncir üreticisi Yahya Güleç,Ercan Ataş, Ali Sevinç ve Yurt dışına incir ihraç eden Hakan Arıkan ile röp.



( BURSA -ÖZEL)- Bursa’nın dünyaca meşhur siyah incirinin alımına 10 liradan başlandı BURSA



- İngiltere veliahdı William'ın eşi Cambridge düşesi Kate'in hamilelik döneminde sabah bulantılarında yediği Bursa’nın siyah incirinin hasadına başlandı. Bu yıl 38,3 milyon dolarlık incir ihracatı hedefleniyor. Dünyada sadece Bursa'da yetişen, sütün iki katı kalsiyumun yanı sıra C vitamini haricinde bütün vitaminleri ihtiva eden ve büyük kısmı yurt dışına ihraç edilen siyah incirin hasadının başlaması yüzleri güldürdü. Sabahın erken saatlerinde traktör ve araçlarıyla tarlaya giden vatandaşlar incirlerini topluyor. Daha sonra kasalara konulan incirler, köydeki ihracatçı firmalara getiriliyor. Burada incirler firma çalışanları tarafından kasalara dizilip yurt dışına ihraç ediliyor. Türkiye siyah incir üretiminin yüzde 90'ını karşılıyor Öte yandan Bursa siyah inciri, Türkiye'nin siyah incir üretiminin yüzde 90'ını karşılıyor. Bursa'nın 36 köyünde yılda 20 bin ton civarında üretilen siyah incirin yüzde 90'ı ihraç ediliyor. Cambridge düşesi Kate'in sabah bulantılarına karşı Bursa inciri yediğinin ortaya çıkmasıyla büyük üne kavuşan siyah incir, uzun raf ömrü, iri dış görüntüsü, tadı ve muhteşem lezzetiyle dünyanın en kaliteli inciri olarak kabul ediliyor. Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve uzak doğu ülkeleri Japonya ve Çin başta olmak üzere 44 ülkeye ihraç edilen siyah incirden bu yıl 38,3 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor. "İnciri toplamak kolay değil" İncir üreticisi Yahya Güleç, "İncir hasadı güzel başladı.

İncir dalında oldu. Şu anda 10 TL'den satıyoruz. İnşallah fiyatlar böyle gider. Fiyatlar fazla inişli çıkışlı olmazsa güzel olur. Fiyatlar, mahsul bollaşınca düşüyor. Ama fazla aşağıya inmemesi lazım. Bu inciri toplamak kolay değil. Her gün 5 işçi götürüyoruz" dedi.

"Umudumuz geçen seneki fiyatların yakalanması" 10 gün önce incirlerin olmaya başladığını dile getiren Ercan Ataş ise, "Köy içleri biraz daha erken oluyor. Geçen sene bu zamanları incirler olmuştu. Bu yıl biraz geç oldu. İncirler daha yeni yeni olmaya başlıyor. Bu sene rekolte geçen seneye nazaran daha iyi. Fiyatlar da geçen seneki gibi olursa verimli bir yıl olur. Umudumuz geçen seneki fiyatları yakalayabilmek. İncirde saatimiz yok. Gün aydınlanınca başlıyoruz. Akşama kadar toplanıyor. Dışarıdan göründüğü gibi toplaması kolay değil" diye konuştu.

İncir alımı yapan Ali Sevinç ise, "3 gün önce şirketler alım yapmaya başladı.

Ben de köyde incir alıyorum. Şu anda incir daha yeni başlıyor. İncirimiz çok kaliteli. İncirler tam olmadığı için yoğunluk yok. 50 güne yakın incir topluyoruz. Günlük 5 ton civarında depomuza incir geliyor" açıklamasını yaptı. "Uzak Doğu pazarı son yıllarda gelişti" Yurt dışına incir ihraç eden Hakan Arıkan ise, "Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu pazarlarına incir ihraç ediyoruz. Genellikle incirler Avrupa'ya gidiyor. Son dönemde Uzak Doğu'ya uçak kargolarla ihracat başladı.

Uzak Doğu pazarı her sene artıyor. Orta Doğu pazarlarına da ihraç ediyoruz. Uzak Doğu son yıllarda hızla gelişti. Her sene üzerine yüzde 30'luk katlayarak gidiyor. Firma olarak 12 ülkeye kara, hava ve deniz yoluyla ihraç yapıyoruz" şeklinde konuştu.