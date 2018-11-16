'Kral' hem düşündürdü hem güldürdü İzle



- Usta oyuncu Erdal Özyağcılar ve eşi Güzin Özyağcılar’ın başrolünde yer aldığı 'Kral' isimli tiyatro oyunu, İzmirlilerle buluştu. Konak Belediyesi Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun yoğun ilgi gördü. Tiyatro Martı oyuncuları tarafından sahneye sunulan, usta sanatçılar Güzin ve Erdal Özyağcılar'ı yıllar sonra aynı sahnede buluşturan 'Kral' isimli tiyatro oyunu ilgi gördü. Konak Belediyesi Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda Özyağcılar çiftine; Nihan Büyükağaç, Barış Kiralıoğlu, Gözde Çetiner, Ferdi Alver ve Burak Tanay eşlik etti. Romanya doğumlu yazar Eugene İonesco’nun ‘Kral Ölüyor’ isimli komedi oyununun Erdal Özyağcılar tarafından yeni bir dramaturjik ve metin çalışması yapılarak sahnelenirken, oyunda sahne tasarımı ve kostümleri dikkat çekti. Oyunda ebediyen yaşamak isteyen Kralın iktidar tutkusuyla alay edilirken, insanın ölüm karşısında çaresizliği, ölmemek için direnişi komik ve eleştirel bir şekilde sunuluyor. Lale Aslan’ın çevirisini yaptığı oyunun yönetmenliğini Serkan Üstüner üstlenirken; dekor tasarımı Cihan Aşar’a, kostüm tasarımı Candan Seda Balaban’a, müzikler ise Orhan Enes Kuzu’ya ait. Handan Ergiydiren’in koreografisini yaptığı oyunun ışık tasarımı Mahmut Özdemir tarafından yapıldı. Cuma ve cumartesi olmak üzere toplam da üç gün boyunca İzmir’de sahnelenecek oyun izleyiciden büyük beğeni aldı. Oyunun sonunda kendilerini ayakta alkışlayan İzmirlilerle birlikte olmaktan çok mutlu olduklarını dile getiren Erdal Özyağcılar, “Bugün dokuzuncu temsilimizi yapıyoruz. Oyunumuzu sevdiyseniz tekrar sizlerle olmak isteriz” dedi.

(HG-Y)

