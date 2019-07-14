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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
KPSS'ye son saniyede yetiştiler Haberi

KPSS'ye son saniyede yetiştiler Haberi

Tokat'ta KPSS görevlisinin sınava girecek adayları uyarması

Nüfus Cüzdanı Bild Gesi Cüzdan Kağıt Para 

-Adayların üzerilerinin aranması
-Sınav saati olan 09.59'da sınava yetişmek için koşturan adaylar
-Okul bahçesinde ki vatandaşların adaylar 'koş' diyerek seslenmeleri
-Bir adayın son saniyelerde sınava yetişmesi
-Kapının kapatılması
-İl Nüfus müdürlüğüne giderek sınav için geçici belge çıkarttıranlar

( TOKAT - ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ta KPSS'ye giren vatandaşlardan bazıları sınav saatine saniyeler kala koşarak yetişebildi. Kamu Personel Seçme Sınavı (2019- KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 81 il merkezi ve KKTC’de başladı.
Sınavın "Genel Kültür" ve "Genel Yetenek"ten oluşan sabah oturumuna katılmak için okula gelen adaylar güvenlik araması yapılarak sınav salonlarına alındı. Adayların kağıt para, saat, kumandalı anahtar, bilezik, kolye gibi eşyalarını yakınlarına veya emanete vererek salona girmelerine izin verildi.
Tokat Atatürk Anadolu Lisesinde sınava giriş süresi olan saat: 10.00’da kapılar kapatılmasına saniyeler kala iki aday sınava girdi. Sınavın yapılacağı okulun bahçesinde bekleyen vatandaşların ve görevlilerin ikazları sonucu adaylar koşar adımlarla sınava yetişebildi. Adaylar içeri alındıktan sonra kapılar kapatıldı. Ayrıca nüfus cüzdanlarını kaybedenler, nüfus cüzdanlarında fotoğrafları olmayan adaylar içinde İl Nüfus Müdürlüğü hizmet verdi. 4 aday geçici nüfus cüzdanı belgesi çıkartarak sınava girdi.
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