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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
KPSS'ye kimlik fotokopisiyle gelince alınmadı Haberi

KPSS'ye kimlik fotokopisiyle gelince alınmadı Haberi

Adayların salona girmesi

Polis 

-Polislerin arama yapması
-Yanlış salona gelenler
-Koşarak doğru salona gidenler
-Çocuklu bir kadının gelmesi ve koşması
-Kimlik fotokopisiyle salona girmeye çalışması
-Görevlinin adayı almaması
-Kadının gitmesi

( ADANA -ÖZEL)- Adana'da kimliğini kaybeden bir kişi kimlik fotokopisiyle girmek istediği KPSS'ye alınmadı- Bazı adaylar yanlış salona gelince sınava yetişmek için koşmak zorunda kaldı ADANA

- Adana'da kimliğini kaybeden bir kişi KPSS'ye kimlik fotokopisiyle girmek isteyince alınmadı. Türkiye genelinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yapılırken adaylar saatler öncesinden sınava girecekleri salon önlerine geldi. Adana'da da Çukurova Üniversitesinde sınava girecek olan adaylar saat 09.00'dan itibaren salonlara alınmaya başladı.
Polisler salona girmek isteyen kadın ve erkek adayları didik didik arandı. Erkek adayları polisler dedektörle de araması dikkat çekti. Bir aday ise kimliğini kaybettiği için sınava kimlik fotokopisiyle girmek istedi. Ancak salon görevlileri kadın adayı sınava almadı. Bunun üzerine aday öğleden sonraki oturuma katılmak için nüfus müdürlüklerinin açık olup olmadığını sorup ayrıldı. Adaylar salonlara saat 10.00'a kadar alınırken bazı adaylar sınava dakikalar kala yanlış salona geldi. Görevlilerden salonun yerini öğrenen adaylar koşarak gitti. Bir kadın adayın ise eşi ve çocuğuyla koşması dikkat çekti. Adaylar öğleden sonra saat 14.45'te de Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak.
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