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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
KPSS'ye geç kalan adaylar sınav binasına alınmadı Haberi

KPSS'ye geç kalan adaylar sınav binasına alınmadı Haberi

Sınava giren adayların polisler tarafından aranarak içeri alınmaları

Genel Kültür Cüzdan Cep Telefonu Kullar Irak 

-Bazı adayların koşarak sınava yetişmeleri
-Okul önünden detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu olan genel kültür-genel yetenek oturumuna girecek adaylar didik didik arandıktan sonra sınıflara alındı. Birçok aday sınava saniyelerle yetişirken, tüm uyarılara rağmen geç kalan adaylar '15 dakika' kuralından dolayı saat 10.00'dan sonra adaylar, sınav binasına alınmadı. Sabah saatlerinden itibaren okulların bahçelerinde toplanan adaylar, tek tek aranarak sınıflara alındı. Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sınava giren adaylar, güvenlik görevlileri tarafından baştan aşağıya arandı. Adayların, kolye, madeni para, saat, cüzdan, cep telefonu, çakmak, bileklik, yüzük, kemer, hızma, toka ve küpe gibi malzemelerle içeriye girmelerine izin verilmedi. Su şişelerindeki ambalajlar da söküldü. Sınava yalnız gelen adaylar, sınava alınmayan üzerlerindeki malzemeleri okul girişindeki pencere kenarlarına bıraktı. Saat 10.00'da kapılar kapatıldı Saat 10.00'u gösterdiğinde sınav salonlarının kapıları kapatıldı. Bazı adaylar son anda sınava yetişirken bazı adayları ise 15 dakika kuralı gereği kapıların kapatılması nedeniyle sınava alınmadı.
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