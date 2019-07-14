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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
KPSS’de adaylar zamanla yarıştı Haberi

KPSS’de adaylar zamanla yarıştı Haberi

KPSS'ye giren öğrenciler

Yarış Karayolları Trafik Tescil Öğrenciler Trol 

-Sınava geç kalan öğrenci röportaj
-Zamanla yarışan öğrenciler

( YOZGAT ) YOZGAT

- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek Genel Kültür Sınavı’nda kapıların 10.00’da kapanması uygulaması nedeniyle adaylar zamanla yarıştı, bir aday ise saniyeler farkıyla sınava giremedi. Yozgat’ta KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür sınavı heyecanı yaşandı. Sınav merkezine gelen adaylar giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek sınava alındı. Yozgat Bozok Üniversitesinde sınava giren adaylar, karayolları tarafından üniversite yolunda yapılan asfalt çalışmaları nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşturdu. Adayların sınava geç kalmaması için trafik tescil ve denetleme şube müdürlüğü ekipleri yoğun çaba gösterdi. Sınav merkezine gelen adaylar kapılarının 10.00’da kapanması dolayısıyla zamanla yarıştı. Bazı adaylar ise saniye farkıyla sınava girerken bir aday bir dakika ile sınava giremedi. Yozgat’ın Sorgun ilçesinden sınava girmek için geldiğini ve yol yapım çalışması dolayısıyla geç kaldığını söyleyen Adem Narinalp, “Trafik çok sıkışıktı, arabayı da park edecek yer bulamadığım için sınava geç kaldım. Hayırlısı olsun” dedi.

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