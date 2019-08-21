Kozluk'ta orman yangını - BATMAN

- Kozluk'ta orman yangını - Ormanlık alandaki yangından detaylar - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi Batman 'da orman yangını - Kozluk ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyorBATMAN (AA) - Batman 'ın Kozluk ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.İlçenin Akçakışla köyüne bağlı Damarlı Mezrası kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile köylülerin yangına müdahalesi sürüyor.Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve Akçakışla köyüne yaklaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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