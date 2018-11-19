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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kozlu'da otomobil devrildi: 4 yaralı - ZONGULDAK Video

Kozlu'da otomobil devrildi: 4 yaralı - ZONGULDAK Video



Görüntü Dökümü: - Kaza yeri detayları - Hastane detayı Zonguldak 'ta otomobil devrildi: 4 yaralıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Kozlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 VYY plakalı otomobil, Öküşne mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan M.A, S.K, A.Ö. ve M.Ö, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık Ekipleri 

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