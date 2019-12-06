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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Kozan doğalgaza kavuştu

Kozan doğalgaza kavuştu

Saygı duruşu istiklal marşı

Doğalgaz Siyasi Partiler Siyasi Parti Sivil Toplum İstiklal 

-Duaların okunması
-Gaz butonuna basılması
-Gaz detayı

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesine ilk doğalgaz akımı düzenlenen törenle gerçekleşti. Kozan’da ilk doğalgaz meşalesi okunan duaların ardından gaz akımının gerçekleştirilmesi ile yakıldı. Törene doğal firmasının yöneticileri, AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Ahmet Zembilci ve Abdullah Doğru, Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkan Yardımcıları Ruhi Gül ve Arif Dağlı, Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, Müftüsü Celil Karaca ile siyasi partilerin ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri katıldı.
Yapılan konuşmanın ardından programa katılan protokol mensuplarının gaz butonlarına basması üzerine ilk gaz akımı gerçekleşerek meşale yakıldı. 2018 yılı Mayıs ayında Kozan’da başlatılan ilk etap çalışmada yaklaşık 50 kilometrelik bir alt yapı şebekesi tamamlandı. Varsaklar Mahallesi’nde 19 bin metreküp kapasiteli şehir giriş istasyonu yine aynı mahallede 5 bin metreküp bir bölge dağıtım istasyonu imalatı gerçekleştirildi.
Yaklaşık bin 350 bina ve sekiz bin 600 daireye gaz arzı sağlayacak şekilde bir şebeke kuruldu. Şu ana kadar Kozan’da yaklaşık 650 abone kaydı oluşturulduğu belirtildi.
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