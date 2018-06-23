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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kozan'da trafik kazası 1 yaralı

Kozan'da trafik kazası 1 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yaralı sürücüden görüntü
-Kaza yapan araçtan görüntü
-Emniyet, Cankur ve Sağlık Görevlilerinin müdahalesi
-Detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana'nın Kozan İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Kozan Kadirli Kara Yolu Kayhan Mezarlık Mevkiinde meydana geldi. Kozan'dan Kadirli istikametine doğru ilerleyen Ferhat Eroğlu (50)'nin kullandığı 01 CNR 52 plakalı otomobil yolun yağışlı olması ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası takla atan otomobil yol kenarında bulunan zeytin bahçesine girerek durabildi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken olay yerine cankur ve sağlık ekipleri de geldi. Sağlık görevlileri ağır yaralı sürücüyü bilincini açık tutabilmek için bir süre konuşturmayı deneyerek yaralıya müdahale ettiler. Yaralı sürücü ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturmayı başlattığı öğrenildi.
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